Псаки заявила, что США приветствуют решение Германии по остановке "Северного потока - 2"

Джен Псаки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты приветствуют решение канцлера Германии Олафа Шольца об остановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США ясно дал понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы сделать так, что "Северный поток - 2" не продвинется дальше", - написала Псаки, добавив, что консультации по этому вопросу между США и ФРГ прошли прошлым вечером.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома анонсировала новые санкции со стороны Соединенных Штатов. По ее словам, о них будет объявлено 22 февраля 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек рост цен на газ в Европе до 2 тысяч евро в случае отказа от "Северного потока - 2".