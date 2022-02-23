Путин назвал обеспечение обороноспособности России важнейшей государственной задачей Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что обеспечение обороноспособности РФ остается важнейшей государственной задачей.

По его словам, ВС РФ служат надежной гарантией нацбезопасности, в том числе мирной и спокойной жизни граждан.

- Обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А Вооруженные силы служат надежной гарантией нацбезопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России, - сказал президент в поздравлении с Днем защитника Отечества.

Сайт kp.ru уже писал, что глава государства 23 февраля поздравил россиян с праздником. Он отметил, что российская сторона всегда открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных вопросов.

Накануне Путин заявлял, что добро не должно быть бессильным - оно должно иметь возможность себя защищать.