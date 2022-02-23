Власти ДНР назвали взрыв у телецентра в Донецке терактом Фото: REUTERS

Власти Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство.

По словам исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова, он допустил, что "могут быть последующие террористические акты, направленные против журналистов".

- Около часа ночи произошел взрыв. Сработало взрывное устройство, вероятнее всего, самодельное, без поражающих элементов.... от взрыва на месте осталась воронка... Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующий террористические акты, направленные против журналистов, - рассказал Безсонов РИА Новости о взрыве на территории телецентра.

Незадолго до этого сообщалось, что в Луганской народной республике два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Жертвам инцидента стали двое мирных жителей. Народная милиция ЛНР уже назвала произошедшее терактом.