В Луганске произошел теракт у троллейбусного депо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром 23 февраля в Луганске произошел теракт: взрыв прогремел у троллейбусного депо.

- В Луганске произошел очередной террористический акт. В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв, - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что на месте происшествия сейчас работают оперативные службы и правоохранительные органы.

В этот же день власти Донецкой народной республики (ДНР) сообщали, что на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство. Они назвали произошедшее терактом. Также в Луганской народной республике сегодня сообщали, что два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Жертвами стали двое мирных жителей. Народная милиция ЛНР уже назвала произошедшее терактом.