Мадуро выразил поддержку Путину после признания ДНР и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку российскому лидеру Владимиру Путину после признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), отметив, что Каракас полностью поддерживает попытки президента России защитить мир в своей стране и регионе.

«Мир думает, Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку», - заявил президент Венесуэлы, отметив, что Россия способна «выйти из этой битвы еще более единой».

По его словам, он поддерживает любые попытки решить кризис на Украине дипломатическим путем, поскольку незалежная является «практически колонией США и Европы».

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, российский лидер подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Как писал сайт kp.ru, позже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что признание ДНР и ЛНР было призвано остановить бойню и гибель людей, а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал соответствующие решение сложным, однако единственно возможным.