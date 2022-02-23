МИД Украины призвало сограждан немедленно уехать из России

МИД Украины призвало согражданам немедленно уехать из России Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам страны немедленно покинуть Украину. Тех украинцев, кто планировал поездку в РФ, ведомство просит воздержаться от нее.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории России, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию», – сказано на сайте МИД Украины.

В ведомстве отметили, что пренебрежение этими рекомендациями существенно усложнит оказание «защиты украинцам в России».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает полный разрыв дипломатических отношений с Россией в связи с признанием ею независимости республик Донбасса. По его словам, соответствующий запрос пришел ему от Министерства иностранных дел России.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Донбасса присутствовали при подписании, после чего расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.