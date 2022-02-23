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Политика23 февраля 2022 8:50

Трамп назвал "гениальным" решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Экс-президент США заявил, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп назвал гениальным решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Это гениально. Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно ... И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе», - заявил бывший глава Белого дома в эфире радиостанции iHeart, назвав это самыми мощными миротворческими силами, которыми он когда-либо видел.

Трамп также заявил, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе. По его мнению, это в том числе и за счет его отношений с Путиным. «Этот парень очень сообразительный ... Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил. Я ему нравился», - отметил экс-президент США.

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, российский лидер подписал указ о признании независимости республик Донбасса. Как писал сайт kp.ru, в Кремле заявили, что реакция Запада на решение Москвы была прогнозируемой и предсказуемой.