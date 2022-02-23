Посол России в Германии надеется, что заморозка "Северного потока - 2" временна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев выразил надежду, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» будет временной мерой, отметив, что данный проект необходим для энергобезопасности Европы.

Как отметил российский дипломат, ранее Берлин всегда заявлял о том, что «Северный поток» является коммерческим и «сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями».

«Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется», - отметил российский посол.

Нечаев также заявил, что этот трубопровод необходим, прежде всего, для энергобезопасности Европы. «От этого выигрывает и население Германии и Европы, и экономика, которая требует ресурсов. Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествует», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 22 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации «Северного потока – 2», отметив, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. Глава немецкого правительства заявил, что данная меры была реакцией на решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, глава комитета Бундестага назвал лицемерием заморозку проекта, указав на то, что запуск трубопровода мог бы позитивно сказаться более чем на десяти странах.