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Политика23 февраля 2022 12:12

Спикер парламента Сербии заявил, что Белград займет нейтральную позицию в ситуации вокруг Украины

Хорошие отношения с Россией в интересах сербского народа, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Спикер парламента Сербии Ивица Дачич

Спикер парламента Сербии Ивица Дачич

Фото: Александр БОЙКО

Сербия в ситуации вокруг Украины не станет занимать чью-либо сторону, заявил председатель Скупщины Ивица Дачич. Как отметил спикер сербского парламента, Белград не намерен идти на какие-то действия, разрушающие «братские отношения» с Россией.

«Мы точно не будем участвовать в этой братоубийственной войне. Защитим наши интересы и, конечно, никогда не сделаем ничего, что бы нарушило наши братские отношения с Россией и Китаем, потому что это в интересах нашего народа», – сказал Дачич на собрании Социалистической партии Сербии.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик ведет к неудаче все усилия по деэскалации на Украине.

Как писал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.