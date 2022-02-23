Президент Болгарии сделал заявление после признания Россией ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ведет к неудаче все усилия по деэскалации на Украине.

«Признание Российской Федерацией так называемых ДНР и ЛНР обрекает на неудачу усилия по деэскалации конфликта на Украине и ведет к росту напряженности во всем регионе», написал болгарский лидер в Twitter, отметив, что устойчивое решение данного кризиса невозможно найти «путем нарушения международного права и военными средствами».

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Как писал сайт kp.ru, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что признание ДНР и ЛНР было призвано остановить бойню и гибель людей, а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал такое решение сложным, но единственно возможным. В Кремле заявили, что реакция Запада на решение Москвы была предсказуемой и прогнозируемой.