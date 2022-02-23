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В мире23 февраля 2022 14:50

Эрдоган ожидает визит Путина в Турцию в ближайшее время

Президент Турции подчеркнул невыгодность вооруженного конфликта
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что ожидает визит президента РФ в Турцию в ближайшее время.

- Президент Эрдоган отметил, что Турция не признает шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а результатов необходимо добиваться на основании Минских соглашений, — сообщили в канцелярии турецкого политика.

Эрдоган также подчеркнул невыгодность вооруженного конфликта и сообщил, что Турция выступает за продолжение дипломатических контактов.

Напомним, ранее турецкий лидер заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи глав Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле при положительном ответе российского президента Владимира Путина, указав на то, что его украинский коллега Владимир Зеленский позитивно отнесся к такой идеи трехсторонней встречи.

До этого Эрдоган сообщал, что Анкара не может делать выбор в пользу Москвы или Киева.