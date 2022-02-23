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Политика23 февраля 2022 15:14

Путин объяснил Эрдогану, почему Россия признала ДНР и ЛНР

Кремль сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили признание ДНР и ЛНР Россией
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет, — гласит текст сообщения пресс-службы.

Президент РФ объяснил необходимость такой меры агрессией Киева в Донбассе и невыполнением Минских соглашений Украиной.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что ожидает визит президента РФ в Турцию в ближайшее время. Он также подчеркнул невыгодность вооруженного конфликта и сообщил, что Анкара выступает за продолжение дипломатических контактов.

Напомним, ранее турецкий лидер заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи глав Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле при положительном ответе российского президента Владимира Путина, указав на то, что его украинский коллега Владимир Зеленский позитивно отнесся к такой идеи трехсторонней встречи.