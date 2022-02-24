Путин заявил об отсутствии у России планов по оккупации Украины Фото: REUTERS

У России нет никаких планов по оккупации Украины, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам 24 февраля 2022 года.

Глава государства призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и отправляться по домам.

Также в ходе обращения российский лидер объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, это необходимо для защиты мирного населения республик.

До этого сообщалось, что Путин признал независимость ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе и сотрудничестве.

Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин призывал Украину добровольно отвести военные силы от линии соприкосновения и убрать оттуда вооружения. Однако позже стало известно, что ВСУ провели 177 обстрелов 26 населенных пунктов в ЛНР. В результате погиб один военнослужащий ЛНР, повреждены ЛЭП в Голубовском и Славяносербске.