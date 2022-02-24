Байден анонсировал обращение к американцам из-за ситуации на Украине

Байден анонсировал обращение к американцам из-за ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сообщил, что в четверг, 24 февраля, намерен обратиться к американскому народу для того, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении Москвы на фоне ситуации вокруг Украины.

Американский лидер объявил, что вскоре встретиться с коллегами по «Большой семерки», после чего глава Белого дома собирается выступить перед гражданами Соединенных Штатов. По словам Бадена, он планирует выступить для того, «чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США и союзники наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».

Как писал сайт kp.ru, Байден, комментируя решение российского лидера Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе, заявил, что президент России избрал войну, которая «приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям». Американский лидер заявил, что США и союзники дадут единый и решительный ответ на действия Москвы.