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Политика24 февраля 2022 5:54

Посольство Украины в Турции призвало Анкару оказать поддержку «в это трудное время»

В дипмиссии заявили, что бомбят мирные украинские города
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посольство Украины в Турции призвало Анкару оказать поддержку «в это трудное время»

Посольство Украины в Турции призвало Анкару оказать поддержку «в это трудное время»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское посольство в Турции в четверг, 24 февраля, выступило с призывом к Анкаре оказать поддержку Киеву «в это трудное время».

«Российская Федерация начала войну против Украины … Мы призываем нашего стратегического партнера Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это трудное время», - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Twitter, где также отмечается, что «бомбят мирные украинские города».

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе, отметив, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может делать выбор в пользу Москвы или Киева, отметив, что у Турции есть политические, военные и экономические отношения с двумя странами.