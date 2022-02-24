Посольство Украины в Турции призвало Анкару оказать поддержку «в это трудное время» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское посольство в Турции в четверг, 24 февраля, выступило с призывом к Анкаре оказать поддержку Киеву «в это трудное время».

«Российская Федерация начала войну против Украины … Мы призываем нашего стратегического партнера Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это трудное время», - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Twitter, где также отмечается, что «бомбят мирные украинские города».

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе, отметив, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может делать выбор в пользу Москвы или Киева, отметив, что у Турции есть политические, военные и экономические отношения с двумя странами.