МЧС Украины заявило о потере контроля над двумя селами в Луганской области

Украина потеряла контроль над двумя селами в Луганской области Фото: REUTERS

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины заявило о потере контроля над двумя селами в Луганской области. Речь идет о населенных пунктах Меловое и Городище.

По данным ведомства, эти села больше не контролируются Вооруженными силами Украины.

"Села Городище и Меловое Луганской области захвачены", - говорится в сообщении украинского МЧС в социальной сети Facebook.

Как ранее писал сайт kp.ru, 24 февраля президент России Владимир Путин по обращению глав республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".

Напомним, Владимир Путин заявил, что российская сторона признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в границах, указанных в конституциях данных территорий, то есть в границах Луганской и Донецкой областях в 2014 году, когда они отделились от Украины.