Путин и Эрдоган созвонились после начала спецоперации России в Донбассе

A Haber: Путин и Эрдоган созвонились после начала спецоперации в Донбассе Фото: REUTERS

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор после объявления российской военной операции в Донбассе. Об этом передает телеканал A Haber.

«Согласно последним новостям, состоялся телефонный разговор между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным», - говорится в заявлении телеканала.

В четверг, 24 февраля, российский лидер объявил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе, указав на то, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.

Напомним, телефонный разговор двух лидеров состоялся также и днем ранее, 23 февраля. Эрдоган сообщил, что ожидает визит Путины в Турцию в ближайшее время, а также отметил невыгодность вооруженного конфликта и указал на то, что Анкара выступает за продолжение дипломатических контактов.