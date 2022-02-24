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Политика24 февраля 2022 6:21

Народная милиция ДНР призвала ВСУ прислушаться к словам Путина и сложить оружие

Замначальника ведомства Эдуард Басурин подчеркнул, что это поможет сохранить жизни
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Эдуард Басурин

Эдуард Басурин

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) прислушаться к словам российского президента Владимира Путина и сложить оружие. Его словам приводит ТАСС.

"Призываю украинских военных сложить оружие, - заявил Басурин. - Потом вы сможете восстановить свою страну, мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Украины, в котором подчеркнул, что действия страны не направлены против народа Украины и являются самозащитой. Российский лидер украинцев к взаимодействию для выстраивания самостоятельных отношений, чтобы никто не вмешивался в них.

Напомним, министерство чрезвычайных ситуаций Украины заявило о потере контроля над двумя селами в Луганской области. Речь идет о населенных пунктах Меловое и Городище. По данным ведомства, эти села больше не контролируются Вооруженными силами Украины.