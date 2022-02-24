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Политика24 февраля 2022 6:48

Министр обороны Армении Папикян отправился в Москву на встречу с Шойгу

Глава армянского Минобороны прибудет в составе делегации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Делегация Минобороны Армении отправилась в Москву

Делегация Минобороны Армении отправилась в Москву

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министр обороны Армении Сурен Папикян в составе делегации в среду, 24 февраля, отправился в Москву, где у него запланирована встреча с руководителем Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

"В рамках визита предусмотрены встречи с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".

Напомним, заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал Вооруженные силы Украины прислушаться к словам российского президента Владимира Путина и сложить оружие.