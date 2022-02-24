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Политика24 февраля 2022 6:55

Лукашенко собирает экстренное совещание с военными Белоруссии

Александр Лукашенко собирает экстренное совещание с руководством ВС Белоруссии
Мария ПАВЛОВА
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Лукашенко собирает экстренное совещание с руководством военного ведомства.

Лукашенко собирает экстренное совещание с руководством военного ведомства.

Фото: REUTERS

Александр Лукашенко в четверг 24 февраля собирает экстренное совещание с руководством военного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента в Telegram-канале Пул Первого.

Сообщается, что встреча во Дворце Независимости в 10.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что около пяти утра 24 февраля состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и России. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе.

23 февраля Лукашенко заявил, что Белоруссия "никогда не предаст Россию" и обратился к украинским властям с просьбой "взять голову в руки" и сделать так, "чтобы мы всегда жили в мире и согласии".

Также сообщалось, что совместные российско-белорусские учения на территории Белоруссии, которые должны были закончиться 20 февраля, продолжаются. Об этом объявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. Прямая онлайн-трансляция здесь на kp.ru.