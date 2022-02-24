Сенатор Цеков заявил о невозможности военного удара других стран по России

Член Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФ

Вероятность удара западных стран по российским городам исключена. Об этом заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков. Политик отметил, что другие государства осознают все риски противостояния России.

«Удары по России со стороны других государств невозможны. Ведь они прекрасно осознают все риски возможного противостояния», - цитирует сенатора Лента.ru.

При этом Цеков добавил, что отдельные удары со стороны Украины все же могут произойти.

«Что касается Украины, то здесь риски очень невысоки, тем не менее, отдельные проявления могут быть. В частности, очень серьезно стоит относиться к возможным попыткам диверсий. Но, все же, не думаю, что такие акты будут носить массовый характер», - добавил политик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия проведет срочную встречу из-за ситуации на Украине. Внеплановое совещание будет связано в началом специальной военной операции России в поддержку Донбасса. Подробнее о последних событиях читайте здесь на kp.ru.