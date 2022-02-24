Курс доллара поднялся выше 86 рублей Фото: REUTERS

Доллар после возобновления работы Московской биржи в четверг торгуется выше 86 рублей, обновив исторический максимум, который держался с января 2016 года. Такие данные приведены на сайте площадки.

Максимальное значение американской валюты в ходе торговой сессии составило 89,6 рубля, что превысило предыдущий исторический рекорд курса на Мосбирже, который зарегистрировали 21 января 2016 года, когда доллар был равен 86 рублей.

Европейская валюта также растет. Евро торгуется на уровне 100 рублей.

Напомним, в четверг, 24 февраля, Московская биржа объявила о временной приостановке торгов на всех рынках. Об этом было сообщено вскоре после открытия торгов, когда российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Как писал сайт kp.ru, на фоне объявления о специальной военной операции в Донбассе курс доллара превысил отметку в 84 рубля, что произошло впервые с апреля 2016 года, а курс европейской волюты вырос выше 95 рублей, что произошло впервые с декабря 2014 года.