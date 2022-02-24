КНР призвала своих граждан на Украине обозначить себя китайскими флагами

Посольство Китая советует своим гражданам, находящимся на Украине, обозначит себя китайскими флагами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство КНР призвало своих граждан, находящихся на территории Украины, не выходить из дома и обозначать себя китайскими флагами. Такие сообщения посольство распространило через социальные сети.

В сообщениях отмечается, что во время спецоперации российских войск резко возросли риски для личной безопасности находящихся на Украине китайских граждан.

«Общественный порядок может погрузиться в хаос», — говорится в сообщении посольства.

В посольстве рекомендуют гражданам КНР «оставаться дома и держаться подальше от окон и стекол, чтобы избежать случайных травм». Также китайским гражданам советуют обозначить себя при помощи изображения китайского флага, прикрепив его на свои автомобили так, чтобы изображение флага было хорошо заметным.

«В случае возникновения опасной ситуации вы должны сохранять спокойствие, в первую очередь обеспечить личную безопасность и как можно скорее связаться с местными силовыми ведомствами», - сказано в сообщении посольства.

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