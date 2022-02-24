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Политика24 февраля 2022 8:13

Глава ЛНР Пасечник заявил об отсутствии опасности для мирного населения из-за военной операции в Донбассе

Лидер республики также призвал украинских военных сложить оружие и прекратить конфликт
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил об отсутствии опасности для мирных жителей из-за специальной военной операции ЛНР, ДНР и России. По его словам удары наносятся точечно в те места, где наблюдается скопление военной техники и вооружения.

«В общем, по тем местам, которые представляют для нас определённую угрозу — в случае применения этой техники могут пострадать мирные жители. А какая-либо опасность для мирных жителей на территории, временно подконтрольной украинским властям, (отсутствует — прим. ред.), угрозы никакой нет», — цитирует Пасечника RT.

Кроме того глава ЛНР призвал украинских военных сложить оружие и прекратить конфликт, чтобы свести к минимуму число возможных жертв.

«И это будет гарантией, что они будут иметь абсолютную возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависимом государстве», — добавил Пасечник.

Ранее в Минобороне РФ сообщили, что украинские военные уже начали складывать оружие и покидать зону боевых действий.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.