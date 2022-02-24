Американский офицер обвинила Байдена в ситуации на Украине

Джо Байден Фото: REUTERS

Офицер ВВС США в запасе, бывший член Палаты представителей Талси Габбард заявила, что американский лидер Джо Байден ответственен за ситуацию на Украине.

- Этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признала законные опасения России по поводу безопасности в связи со вступлением Украины в НАТО, — написала она в социальной сети Twitter.

Габбард добавила, что Москва опасалась присутствия войск альянса на территории Украины в случае вступления Незалежной в НАТО.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что в четверг, 24 февраля, намерен обратиться к американскому народу для того, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Американский лидер объявил, что вскоре встретиться с коллегами по «Большой семерки», после чего глава Белого дома собирается выступить перед гражданами Соединенных Штатов. По словам Бадена, он планирует выступить для того, «чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США и союзники наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».