Лукашенко предложил Минск как площадку для российско-украинских переговоров

Лукашенко предложил провести переговоры России и Украины в Минске. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для российско-украинских переговоров. Об этом Лукашенко заявил в четверг 24 февраля на оперативном совещании с руководством белорусского военного ведомства.

Лукашенко обозначил вопросы, которые должны быть решены путем российско-украинских переговоров.

«Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое - демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы», - цитирует белорусского президента БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что для Киева такой вариант будет гораздо лучше, «чем Украина потерпит поражение в войне» и подчеркнул, что на месте Владимира Зеленского воспользовался бы этим предложением.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился», - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что Путин не имеет намерений оккупировать Украину.

«Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства», - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем говорил по телефону с Владимиром Путиным перед началом российской спецоперации на Донбассе.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь.