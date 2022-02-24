ФСБ России заявило об обстреле украинскими военными погранпункта в Курской области

Украинские военные обстреляли пограничный пункт в Курской области. Фото носит иллюстративный характе. Фото: REUTERS

Российский пограничный пункт «Теткино» в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины в четверг 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Отмечается, что во время обстрела никто не пострадал.

«24 февраля около 09:40 мск со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска "Теткино" пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет», - цитирует агентство сообщение ФСБ.

В ведомстве сообщили, что российские пограничники ответным огнем подавили огневую точку, откуда велся обстрел.

«Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена», - сказано в пресс-релизе ФСБ.

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