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Политика24 февраля 2022 8:36

В ДНР заявили о готовящихся украинскими военными терактах в ряде городов

Глава ДНР Пушилин заявил, что украинские военные готовят теракты в Мариуполе и других городах
Мария ПАВЛОВА
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Денис Пушилин заявил, что украинские силовики готовят ряд терактов.

Денис Пушилин заявил, что украинские силовики готовят ряд терактов.

Фото: REUTERS

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о возможности терактов в ряде городов. По словам Пушилина, террористические акты готовят украинские силовики. В частности, речь идет о подготовке взрывов на двух предприятиях в Мариуполе.

«У ДНР появилась информация, что Служба безопасности Украины запланировала подрыв двух предприятий в Мариуполе», - приводится сообщение Пушилина в Twitter «ДНР Онлайн».

Кроме Мариуполя, украинские военные готовят теракты в Авдеевке и других крупных городах, сообщают в ДНР.

Ранее Пушилин заявил о скором окончании спецоперации в Донбассе, заявив, что скоро «города Донецкой Народной Республики будут освобождены».

Также сообщалось, что В ДНР и ЛНР назвали главной целью военной операции в Донбассе выход на границы Донецкой и Луганской областей. Подробности читайте здесь на kp.ru.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь.