В ДНР заявили о готовящихся украинскими военными терактах в ряде городов

Денис Пушилин заявил, что украинские силовики готовят ряд терактов. Фото: REUTERS

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о возможности терактов в ряде городов. По словам Пушилина, террористические акты готовят украинские силовики. В частности, речь идет о подготовке взрывов на двух предприятиях в Мариуполе.

«У ДНР появилась информация, что Служба безопасности Украины запланировала подрыв двух предприятий в Мариуполе», - приводится сообщение Пушилина в Twitter «ДНР Онлайн».

Кроме Мариуполя, украинские военные готовят теракты в Авдеевке и других крупных городах, сообщают в ДНР.

Ранее Пушилин заявил о скором окончании спецоперации в Донбассе, заявив, что скоро «города Донецкой Народной Республики будут освобождены».

Также сообщалось, что В ДНР и ЛНР назвали главной целью военной операции в Донбассе выход на границы Донецкой и Луганской областей. Подробности читайте здесь на kp.ru.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь.