Володин назвал демилитаризацию Украины единственной возможностью остановить бойню

Вячеслав Володин заявил о необходимости немедленной демилитаризации Украины для предотвращения войны в Европе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Володин обратился к гражданам Украины и депутатам Верховной Рады. Обращение он опубликовал в своем Telegram.

Володин подчеркнул, что ни одно государство не должно решать вопросы своей безопасности за счёт безопасности других. И отметил, что кризисная ситуация на Украине создана Западом.

«США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договорённости и соглашения предыдущих лет. Все наши опасения подтвердились после заявлений Зеленского о желании обладать ядерным потенциалом. Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя».

Володин назвал единственным оставшимся путем предотвращения войны в Европе демилитаризацию Украины.

«Демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь. Путь, который позволит предотвратить войну в Европе. Единственная возможность остановить бойню и гуманитарную катастрофу», - заявил он.

Спикер отметил, что депутаты Госдумы поддержали решение Путина о проведении специальной военной миротворческой операции, целью которой является защитить проживающих на Украине людей.

Он обратился к гражданам Украины, попросив их не участвовать в мобилизациях, которые могут быть предложены киевскими властями. Володин подчеркнул, что мирным гражданам спецоперация ничем не грозит.

«Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполняя преступные приказы киевского антинародного режима», - заявил Володин.

Спикер российской Госдумы обратился также к депутатам украинской Верховной Рады, напомнив, что Россия никогда не была врагом Украины.

«Уважаемые коллеги, проявите благоразумие, волю. Если вы любите свою Родину, сделайте всё, чтобы Украина была мирным государством», - сказал Вячеслав Володин.

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