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Политика24 февраля 2022 10:22

Пушилин заявил о приостановке эвакуации из ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация из республики приостанавливается
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Пушилин заявил, что эвакуация из ДНР приостанавливается.

Пушилин заявил, что эвакуация из ДНР приостанавливается.

Фото: REUTERS

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации гражданского населения в Россию. Об этом он написал в Twitter «ДНР Онлайн» в четверг 24 февраля. .

«Эвакуация из ДНР приостанавливается», - написал Пушилин.

Несколько дней назад из республик Донбасса началась эвакуация женщин, детей и пожилых людей.

Предполагалось, что из ЛНР и ДНР в Россию вывезут порядка 700 тысяч мирных жителей. Автобусы и поезда с эвакуированными из республик Донбасса людьми встречали в разных регионах РФ.

ВРИО главы МЧС Александр Чуприян рассказал, как встречали беженцев из Донбасса в России и какую помощь им оказывают.

Дневник беженки, которая покидает Донбасс уже второй раз, читайте здесь.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь.