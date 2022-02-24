Пушилин заявил о приостановке эвакуации из ДНР

Пушилин заявил, что эвакуация из ДНР приостанавливается. Фото: REUTERS

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации гражданского населения в Россию. Об этом он написал в Twitter «ДНР Онлайн» в четверг 24 февраля. .

«Эвакуация из ДНР приостанавливается», - написал Пушилин.

Несколько дней назад из республик Донбасса началась эвакуация женщин, детей и пожилых людей.

Предполагалось, что из ЛНР и ДНР в Россию вывезут порядка 700 тысяч мирных жителей. Автобусы и поезда с эвакуированными из республик Донбасса людьми встречали в разных регионах РФ.

ВРИО главы МЧС Александр Чуприян рассказал, как встречали беженцев из Донбасса в России и какую помощь им оказывают.

Дневник беженки, которая покидает Донбасс уже второй раз, читайте здесь.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь.