Пушилин заявил о приостановке эвакуации из ДНР

Пушилин заявил, что эвакуация из ДНР приостанавливается.
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Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации гражданского населения в Россию. Об этом он написал в Twitter «ДНР Онлайн» в четверг 24 февраля. .
«Эвакуация из ДНР приостанавливается», - написал Пушилин.
Несколько дней назад из республик Донбасса началась эвакуация женщин, детей и пожилых людей.
Предполагалось, что из ЛНР и ДНР в Россию вывезут порядка 700 тысяч мирных жителей. Автобусы и поезда с эвакуированными из республик Донбасса людьми встречали в разных регионах РФ.
ВРИО главы МЧС Александр Чуприян рассказал, как встречали беженцев из Донбасса в России и какую помощь им оказывают.
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