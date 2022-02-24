Украинский Минздрав прекращает плановые госпитализации и операции

Минздрав Украины заявил о прекращении плановых госпитализаций и операций. Фото: Раиса ЮДИНА

Украинские стационары прекращают проведение плановых операций и госпитализаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что плановые госпитализации и операции прекращаются до специального распоряжения. Отмечается, что это связано с введением в стране военного положения.

В то же время украинский Минздрав заверил, что все нуждающиеся в медицинской помощи получат ее. Уточняется, что все больницы обеспечены автономными источниками энергии, все медицинские учреждения сформировали запасы медикаментов, расходных материалов и оборудования.

Также ведомство опубликовало отдельное обращение к гражданам с просьбой пропускать на дорогах автомобили скорой помощи.

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