Генсек НАТО подтвердил онлайн-саммит альянса по ситуации на Украине 25 февраля 2022 года

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в пятницу, 25 февраля 2022 года, альянс проведет онлайн-саммит, посвященный ситуации на Украине.

- Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования, — добавил он.

В частности, речь идет о «развертывании дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части».

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».