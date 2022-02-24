Госсекретарь Бельгии по миграции предложил прекратить выдачу виз ЕС всем россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что страна выступает за прекращение выдачи виз Европейским союзом всем российским гражданам.

«Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию. В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на [выдачу] виз россиянам не должен быть табуирован», - приводит Reuters слова политика.

Такое заявление политик сделал в четверг, 24 февраля, после обращения президента России Владимира Путина, в котором он заявил, что в ответ на обращение лидеров Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Напомним, в минувшую среду, 23 февраля, глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс призвал на фоне обострения ситуации на Украине ввести санкционные меры в отношении всех российских граждан, заявив также о необходимости прекратить выдачу россиянам туристических виз Европейского союза.