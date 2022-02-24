МИД КНР: Китай с пониманием относится к обеспокоенности РФ ситуацией на Украине

В Китае заявили, что с пониманием относятся к обеспокоенности РФ ситуацией вокруг безопасности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщает пресс-служба МИД России в четверг 24 февраля.

Сообщается, что Лавров и Ван И пришли к общему мнению о необходимости уважения принципа неделимости безопасности для всех стран. Также они сошлись во мнении, что причиной украинского кризиса стало игнорирование Киевом необходимости реализации Минских соглашений.

«Министры выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского "Комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН. Подчеркнуто, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности», - сообщает МИД.

Также глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что Китай с пониманием относится к «обоснованной обеспокоенности» со стороны Москвы в сфере безопасности и признает «сложную и особую историю украинского вопроса», пишет Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg и телеканал Channel News Asia.

Ранее посольство КНР призвало своих граждан, находящихся на территории Украины, не выходить из дома и обозначать себя китайскими флагами в целях обеспечения собственной безопасности.

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