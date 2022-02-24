Ростуризм попросил отельеров продлить проживание отдыхающим на юге России без повышения цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное агентство по туризму призвало туроператоров и отельеров продлить проживание туристов на юге России без повышения цен, поскольку в настоящее время они могут улететь в связи с закрытием аэропортов.

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм просит отельеров с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг. При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий», – сказано на сайте Ростуризма.

Ведомство также посоветовало туристам перед отправкой в поездки уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета самолетов на сайтах и в аккаунтах авиакомпаний в соцсетях. Кроме того, Ростуризм рекомендует по возможности отложить поездки в регионы РФ, где закрыты аэропорты.

Напомним, в нескольких городах на юге России в четверг, 24 февраля, было временно приостановлено авиасообщение в связи со спецоперацией РФ в Донбассе. Более 160 рейсов были отменены в аэропортах Москвы.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.