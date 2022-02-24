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Политика24 февраля 2022 14:10

Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Также временно была приостановлена работа генконсульств страны в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Чехии решили приостановить выдачу виз россиянам

Власти Чехии решили приостановить выдачу виз россиянам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Чехии приняли решение приостановить выдачу виз гражданам России. Об этом рассказал чешский премьер Петр Фиала.

- Правительство Чехии приняло в четверг решение об отзыве разрешения на деятельность в республике генконсульств России в городах Карловы Вары (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны), — рассказал политик.

Также временно была приостановлена работа генконсульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.