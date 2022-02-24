В Еврокомиссии оценили возможность обнуления виз россиян Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что 24 февраля 2022 года в Брюсселе состоится специальная встреча лидеров государств-членов ЕС, на которой будет принято решение о масштабах санкций. В частности, речь идет о возможном обнулении виз россиян.

"На данном этапе официальная позиция Европейского союза уже высказана на самом высоком политическом уровне, в том числе о том, что мы собираемся делать", - пояснил парламентарий, отвечая на вопрос корреспондента издания "Газета.ru".

Напомним, государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди заявил, что страна выступает за прекращение выдачи виз Европейским союзом всем российским гражданам.

Глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс также призывал на фоне обострения ситуации на Украине ввести санкционные меры в отношении всех российских граждан, отметив среди прочего необходимость прекратить выдачу россиянам туристических виз Евросоюза.

Ранее в Великобритании захотели отменить "золотые визы". По мнению чиновников, инвесторская виза для тех, кто вложил в экономику не менее 2 млн фунтов привлекает коррумпированных чиновников и бизнесменов, которые отмывают день, передает ОТР.