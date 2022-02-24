Захарова заявила, что слова Украины о ядерном оружии перевернули ситуацию

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова украинских чиновников о ядерном оружии перевернули ситуацию.

- Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю... Здорово было бы, если сейчас на тех натовских сборищах, которые проходят, об этом кто-то бы подумал, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Семь депутатов Верховной Рады призвали президента Украины Владимира Зеленского немедленно начать переговоры с Россией. Текст обращения опубликовал парламентарий Вадим Новинский. В обращении депутаты признают, что мирный процесс урегулирования был провален. Также политики заявили, что в вооруженном конфликте не будет победителей. По мнению депутатов, Зеленский должен действовать немедленно. Кроме того, депутаты признали неравенство сил и отсутствие помощи Украине извне.