Евросоюз не обсуждает отключение России от SWIFT из-за военной операции на Украине

ЕС не обсуждает отключение РФ от SWIFT из-за военной операции на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз не обсуждает вероятность отключения России от межбанковской системы SWIFT.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя союза сообщил, что ЕС обсуждает отключение РФ от SWIFT и в союзе нет единства по данному вопросу. Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили «за» такие меры. Германия, Италия, Венгрия и Кипр – «против», так как выступают за более тесные экономические связи с Россией.

Позже источник РИА Новости опроверг данную информацию, отметив, что пока в ЕС не обсуждают данную тему.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.