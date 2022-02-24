США перебросили истребители F-35 в Литву Фото: REUTERS

Соединенные Штаты перебросили в Литву военные самолеты F-35 в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает литовское Министерство обороны.

«24 февраля на авиабазе ВВС литовской армии в Шяуляе, где дислоцированы дополнительные вооруженные силы США, приземлились вооруженные военные самолеты США F-35. США приняли важное решение ротировать тяжелый батальон 3-66 Armor», – сказано на сайте ведомства.

Как заявили в Минобороны Литвы, присутствие США в странах Балтии является ключевым фактором сдерживания в этом регионе. Глава ведомства Арвидас Анушаускас отметил, что Вильнюс всегда добивается постоянного присутствия американских военных в Литве.

Напомним, Соединенные Штаты решили направить на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и и порядка 30 ударных вертолетов AH-64. Такое решение принято в связи с ростом напряженности вокруг Украины, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.