Борис Джонсон заявил о заморозке всех активов ВТБ в Британии Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях в отношении России после проведения ею военной спецоперации в Донбассе. По словам главы британского правительства, все активы ВТБ в Соединенном Королевстве будут заморожены.

«Мы полностью замораживаем активы ВТБ», – заявил премьер на заседании парламента Великобритании.

Как отметил Джонсон, имеющиеся в руках Лондона инструменты позволяют полностью исключить банковский сектор России из финансовой системы Великобритании. Кроме того, Соединенное Королевство замораживает активы авиакомпании «Аэрофлот».

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции Евросоюза в отношении России в связи с порведением ею специальной операции в Донбассе будут масштабными и затронут экономическую и военную сферы.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.