Rolls-Royce заявил о приостановке закупок титана из России

Rolls-Royce в последнее время диверсифировал свои производства и накопил серьезные запасы российского титана. Фото: Shutterstock

Холдинг Rolls-Royce приостанавливает закупки титана из России, заявил глава компании Уоррен Ист. У производителя есть другие источники поставок титана, сказал он.

«Мы можем покупать титан в других местах. Мы предполагаем, что не будем брать титан из России какое-то время», – сообщил бизнесмен в интервью газете Daily Telegraph.

По словам Иста, Rolls-Royce в последнее время диверсифировал свои производства и накопил серьезные запасы российского титана.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях в отношении России после проведения ею военной спецоперации в Донбассе. По словам главы британского правительства, все активы ВТБ в Соединенном Королевстве будут заморожены. Кроме того, в стране замораживаются активы авиакомпании «Аэрофлот».

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.