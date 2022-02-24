Никита Михалков назвал единственным выходом признание народных республик Донбасса

Никита Михалков высказался вокруг ситуации со спецоперацией России в Донбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режиссер Никита Михалков высказался о ситуации, которая происходит в мире 24 февраля 2022 года. Российские войска начали спецоперацию в Донбассе, а 21 февраля Владимир Путин объявил о том, что наша страна признает независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению известного режиссера, этот шаг был единственно верным в сложившейся ситуации, ситуации, которую можно назвать тупиковой. В течении восьми лет, что в ДНР и ЛНР длится конфликт, мир спокойной взирал на происходящее.

- Череда предательств со стороны Украины и наших западных "партнеров" превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим, - цитирует ТАСС слова режиссера.

Никита Сергеевич отметил, что жители республик давно хотят мира, спокойно жить, говорить на своем языке, а не следовать навязанным законам.

По мнению режиссера, ситуация зашла в тупик из-за позиции Запада. Зарубежные политики упрямо не хотели прислушиваться к озабоченности России по данному вопросу.

- Я считаю, что произошедшее - это ярчайшее подтверждение того, что Россия сохранила собственное достоинство, несмотря на то, что столько лет нас пытались его лишить и мы в этом, к сожалению, порою сами принимали немалое участие, - добавил он.

Народный артист подчеркнул, что многие режиссеры, которые сегодня требуют прекратить спецоперацию, "рта не раскрыли", когда на территории Украины совершались преступления в отношении мирного населения.

Теперь же, когда им стал угрожать «жареный петух в виде западных санкций», они возмущаются происходящим. А все потому, что у многих из противников спецоперации имеется недвижимость за границей, там учатся дети, в заграничных банках размещены их деньги.

Никита Михалков планирует посвятить истории с Донбассом несколько выпусков своих передач.