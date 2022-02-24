В Черногории начались протесты в поддержку России и ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Черногории начались массовые акции протеста. Участники митингов пронесли по улицам государства флаги России и Донецкой Народной Республики (ДНР) в знак поддержки решения российских властей о проведении военной спецоперации. Об этом в четверг, 24 февраля, портал CDM.

Протестующие граждане пронесли по улицам Подгорицы не только исторический черногорский триколор и сербские флаги, но также знамена России и ДНР, а на транспарантах были лозунги в поддержку российских властей.

Митинги проходят сразу в нескольких крупных городах, в том числе в Никшиче, Подгорице, Герцег-Нови, Будве, Беране, Бело-Поле, Колашине, Плевле. Протестующие блокируют дороги с плакатами "Блокада против предательства". По предварительным оценкам, на улицы Черногории вышли более 11 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от ДНР и ЛНР к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, в том числе для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого, утром 24 февраля, Путин объявил о военной операции в Донбассе.