Белый дом: Санкции не направлены на прекращение поставок энергоресурсов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции, которые вводятся западными странами против Москвы из-за событий на Украине, не направлены на то, чтобы вызвать перебои поставок энергоносителей из России на мировые рынки. Об этом на брифинге журналистам сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

- Мы намерено разработали санкции так, чтобы они причинили серьезный ущерб российской экономике при минимальных издержках для нас, наших союзников и партнеров, - сказал он.

При этом американский представитель добавил, что Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности российской стороны в сфере добычи нефти и газа в долгосрочной перспективе.

Ранее сайт kp.ru писал, что Великобритания введет санкции против российских депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР. Лондон считает это "грубым нарушением территориального суверенитета Украины". Также США накануне объявили о вводе санкций против российских банков.