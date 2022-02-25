NASA заявило, что санкции не скажутся на сотрудничестве США и России по МКС

NASA и Роскосмос продолжат сотрудничество по МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции против России, введенные Соединенными Штатами, не повлияют на сотрудничество национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Роскосмоса по Международной космической станции (МКС). Об этом CNN заявил представитель NASA.

"Новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области", - уточнили в NASA, добавив, что поддержка безопасной эксплуатации МКС осуществляется совместно со всеми партнерами, в том числе Роскосмосом.

Напомним, Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских банков. На этот раз ограничения коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Международную космическую станцию (МКС) ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, в случае, если санкции заденут сотрудничество с Россией.

Напомним, Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских банков. На этот раз ограничения коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ/