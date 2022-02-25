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Политика25 февраля 2022 8:22

ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Об этом сообщили в Минобороны РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (43)Комментарии (43)(43)
Россия взяла под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Россия взяла под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

- Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку, — добавил он.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».