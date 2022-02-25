Российские войска уничтожили 82 единицы военной техники Украины с начала спецоперации

ВС РФ уничтожили 82 единицы военной техники Украины с начала спецоперации Фото: Анастасия ОСИПОВА

Вооруженные силы России уничтожили 82 единицы военной техники с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что среди них - пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотников.

- Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров, — рассказал он.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».