Депутат Госдумы Аксаков допустил, что Банк России может повысить ключевую ставку

В Госдуме допустили, что ЦБ может повысить ключевую ставку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Центробанк повысит ключевую ставку из-за нынешней ситуации.

- Ключевая ставка повышается, и в связи с последними событиями допускаю, что она еще может подрасти, потому что курс рубля упал, соответственно, и импортные товары, которые поставляются в Россию будут расти в цене в рублевом выражении, — сказал парламентарий.

Повышение ставки также может быть вызвано необходимостью бороться с инфляцией, добавил Аксаков.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».