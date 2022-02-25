Полиция Украины попросила местных жителей не публиковать видео с перемещением военной техники ВСУ

На Украине попросили местных жителей не публиковать видео с перемещением военной техники ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная полиция Украины обратилась к местным жителям с просьбой не размещать в социальных сетях видео или фотографии с перемещением военной техники ВСУ.

- Не публикуйте в социальных сетях движение украинских военных и место их расположения, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, полиция призвала украинцев сообщать о подозрительных лицах или предметах.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».